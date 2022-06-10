İstanbul'da kapılarını açan Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı'nda çocuk sağlığına özel ürünler görücüye çıktı.

İBS 2022 Anne, Bebek ve Çocuk Fuarı İstanbul'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. 12 Haziran tarihine kadar sürecek olan fuarda, anneler ve çocuklar oyun alanları ile çeşitli etkinliklerde vakit geçirecek. Ayrıca fuarda stant açan firmalar çocuk sağlığına özel ürünlerini de sergiliyor. Biberon, emzik, suluk gibi ürünlerin yanında bebek arabası, nevresim, yatak, gibi ürünler de fuarda görücüye çıktı.

Philips Kişisel Sağlık Türkiye Ülke Müdürü Sibel Yıldız, fuarda marka olarak ziyaretçilere neler yaptıkları konusunda bilgiler verdiklerini belirterek, "Markamız olarak ilk bin gün yaklaşımımız var. Sadece bebek doğduktan sonra değil anne karnında da bilinçli davranışlarla daha sağlıklı nesiller için çalışıyoruz. Sağlık trendleri pandemiden sonra insanların daha bilinçli olduğunu gösterdi. Bizde bu konuda insanların hayatlarına faydalı şeyler katmaya ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Süt saatim projemizde doğum izninden çalışmaya dönen annelerimize şirketlerde süt sağma odaları için destek veriyoruz. Amacımızın bebeklerin daha fazla anne sütü alabilmesidir. Şimdiye kadar 240'dan fazla şirkete süt sağma odası konusunda destek olduk. 30 binden fazla kadının hayatına dokunduk” şeklinde konuştu.

Prematüre ailelere ve sağlık profesyonellerine destek olduklarını ifade eden Yıldız, “Türkiye'de doğan her 10 bebekten bir tanesi prematüre. Bu çok ciddi bir oran. Bu konuda anneler çok fazla desteğe ihtiyaçları oluyor. Bizlerde elimizden geldiğince onların yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Fuar, 12 Haziran tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.