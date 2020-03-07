Çocuk sahibi olmak için 10 yıl bekledi

10'uncu yılın sonunda tüp bebek tedavisiyle çocuk sahibi oldu.

Çikolata kisti (endometriozis) olan kadınların üçte biri çocuk sahibi olabilmek için üremeye yardımcı tedavi yollarına başvuruyor. Her sene tekrarlayan kistleri onun hayaline kavuşmasına engel olamadı. 10'uncu yılın sonunda tüp bebek tedavisiyle oğlu Ali Mavi'ye kavuşan anne Meltem Yücel, ''O kadar büyük acılar çektim ki oğlumu kucağıma aldığımda kabus dolu günler yerini mutluluğa bıraktı'' dedi.

Tedaviyi gerçekleştiren Bahçeci Tüp Bebek Merkezi Kurucusu Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, ''Tüm dünyada mart ayı endometriozis farkındalık ayı olarak kabul edilir ve Türkiye'de her 10 kadından 1'i bu hastalık ile savaşmaktadır. Burada önemli olan nokta hastanın iyi değerlendirilmesi ve gerçek anlamda gerekli görüldüğü takdirde ameliyat edilmesidir'' şeklinde konuştu.

Tarifsiz ağrılar yerini mutluluğa bıraktı

Bir estetik merkezinde yönetici olarak görev yapan Meltem Yücel (33) ve marka idari yöneticisi olan Koray Yücel (38) 2010 yılında evlendi. Evliliklerinin ikinci ayında şiddetli karın ağrısı ve yoğun kanama ile doktora giden Meltem Yücel'e çikolata kistleri sebebiyle acil ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyat sonrası çifte doğal yollarla çocuk sahibi olamayacakları, yumurta ve tüplerle ilgili bir problem olduğu bilgisi verildi. Zaman kaybetmeden tüp bebek tedavisi için bir merkeze başvuran çiftin ilk deneyimleri olumsuzlukla sonuçlandı. Geçirmiş olduğu ameliyata rağmen ağrıları dayanılmaz derecede artan Meltem Yücel'in kistleri tekrar oluştuğu için ikinci kez operasyon geçirmek durumunda kaldı. Anne olmanın hayalin kuran Meltem Yücel tam anlamıyla kistlerine savaş açtı ve 5 kez üst üste operasyon geçirdi fakat her sene kistleri kendini yeniledi.

2014 yılında Prof. Dr. Mustafa Bahçeci ile tanışan çifte detaylı araştırmalar yapıldı ve tüp bebek öncesi bir tedavi protokolü oluşturuldu. Bir ameliyat daha geçiren Meltem Yücel, operasyon sonrası kendini hazır hissettiğinde tüp bebek tedavisine başlandı ve ikiz gebelik elde edildi. Geçirmiş olduğu ameliyatların vücuda verdiği hasar sebebiyle bebekler 6 aylık doğdu fakat hayata tutunamadı. Yaşadıkları tarifsiz acı sonrası çift dinlenme sürecine girdi. Dayanılmaz ağrılar ve kanamalar Meltem Yücel'in bir kez daha operasyon geçirmesini gerektirdi. Son operasyon sonrası tekrar tüp bebek tedavisine başlayan çift 3 Ocak 2020'de dünyaya gelen bebekleri 'Ali Mavi' ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Meltem Yücel, ''Yaşadığımız sancılı günler geride kaldı ve tek mutluluk kaynağımız Ali Mavi. Zorlu bir gebelik süreci geçirmeme rağmen dondurduğumuz embriyolarımız ile ilerleyen yıllarda oğlumuza bir kardeş istiyoruz'' dedi.

Ameliyat sonrası uygulanan yapay zeka yöntemi başarıya giden anahtar oldu

Yücel çiftinin tedavisini başarıyla yürüten Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, ''Çikolata kisti tedavisinde laparaskopik ya da klasik yöntemle yapılan cerrahi ile endometriozis lezyonlarının çıkartılması veya yok edilmesi mümkündür. Tedavi sonucunda belirtilerin hafiflemesi veya gebeliğin oluşması sağlanabilir, buna rağmen diğer tedavilerde olduğu gibi hastalığın tekrarlama olasılığı da sıktır. Çiftimizin geçmişinde geçirmiş olduğu çok sayıda endometriozis ameliyatlarının yanı sıra olumsuz sonuçlanan bir tüp bebek deneyimi ve erken doğumla sonuçlanan bir gebeliği de var. Oluşturduğumuz tedavi programına olumsuz sonuçlarla karşılaşmamak adına son dönemde tüp bebek tedavisinde kullanılan yapay zeka yöntemini de dahil ettik. Böylelikle elde edilen embriyoları çok daha fazla açıdan değerlendirilerek en sağlıklı olanını, tutunma potansiyeli en yüksek olanını tespit edip transfer ettik. Uyguladığımız tedaviden olumlu sonuç alarak bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına almalarını sağladık." dedi.

Hangi durumlarda çikolata kisti ameliyatı gereklidir?

Ameliyatın hangi durumlarda gerekli olduğu konusunda açıklama yapan Prof. Dr. Bahçeci, "Çikolata kisti kısırlığa neden olabilen bir hastalıktır. Her çikolata kistinin ameliyat edilmemesi gerekir çünkü bu kistler ameliyat edildiği takdirde hastanın yumurtalık rezervi azalabilmektedir. Bu nedenle endometriozis kistlerinde genel bir yaklaşım vardır. 3 santimin altında olan kistlerin ameliyat edilmesi önerilmez. 3-5 santim arasındaki kistlerde ameliyat yaklaşımı olabilir. Bu noktada hastanın şikayetleri önemlidir; iyi bir değerlendirme yapılması gerekir, gerçek anlamda ihtiyaç duyulduğu takdirde ameliyat kararı verilebilir." diye konuştu.