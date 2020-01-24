Çocuk Şenliği sinema filmi ile renklendi

Maltepe Belediyesi'nce Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği, bugün gösterimi yapılan çocuk komedi filmi ile renklendi.

“Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı” isimli, 2016 yapımı üç boyutlu animasyon filmi, minik sinemaseverler ile buluştu. Chris Renaud'un yönetmenliğini üstlendiği filmde, evcil hayvanların sahipleri yokken evde geçen renkli hayatları sunuldu. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayan animasyonda, farklı hayvan türleri arasındaki arkadaşlık bağının gücüne yer verildi. Film sonrasında minikler, sevilen çizgi film kahramanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar, suratlarına yapılan çeşitli figürlerin, oyun kahramanlarının yer aldığı yüz boyama etkinliğiyle eğlendiler.