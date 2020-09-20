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Çocuk Sokağı'nda sosyal mesafeli satranç

Pendik Belediyesi, Çocuk Oyunları Sokağı’nda satranç etkinliği düzenledi.

Pendik Belediyesi, Çocuk Oyunları Sokağı'nda satranç etkinliği düzenledi. Çocuklar açık havada satranç keyfi yaşarken, etkinlik sonunda tüm katılımcılara satranç takımı hediye edildi. Satranç oynayan çocuklar havadan da görüntülendi.


Esenler Mahallesi'nde çocuklara sek sek, mendil kapmaca gibi nostalji oyunları sevdirmek amacıyla yapılan Çocuk Sokağı ilk kez bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Pendik Belediyesi, 6-17 yaş arası çocuklara yönelik satranç etkinliği düzenledi. Türkiye Satranç Federasyonu Pendik İlçe Temsilcisi İlhan Akkaya'nın da katıldığı etkinlikte çocuklar açık havada satranç keyfi yaşadı. Satrancı yeni öğrenen çocuklara ise bahçe satrancında kısa bir eğitim verildi. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara satranç takımı hediye edildi.


Azra Hatipoğlu, "Ben satrancı az çok biliyordum, sokaktan gördüm geldim. Pendik Belediyesi düzenliyor, onun için teşekkür ederim" dedi.


Ahmet Emin Bayraktar ise, "Önceden satranç oynuyordum, burada bir etkinlik olduğunu öğrendim. Satranca Şehit Yalçın Spor Kompleksi'nde başladım. Sonra da buradan haber aldım. Burada oynamaya başladım. Pendik Belediyesine, buradan Başkan Ahmet Cin'e teşekkür ediyorum" dedi.

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