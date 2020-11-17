Çocuk tiyatrosunun davetsiz oyuncusu

Maltepe Belediyesi'nin düzenlenmiş olduğu kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Merhaba Gölgem” adlı çocuk oyunu oldukça ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu. Oyun esnasında sahneye çıkan ve izleyicilerin ilk an oyunun bir parçası sandığı kedi, müziğin ritmine ve oyunculara göre pozisyon alarak oyuna renk kattı.

Mask-Kara Tiyatrosu tarafından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenen “Merhaba Gölgem” isimli çocuk oyununa, sevimli kedi de katılarak eşlik etti. Kültür merkezinin bahçesinde çalışanlarca bakılan ve yaşamını sürdüren sevimli kedi, sahnelenen çocuk oyununun izleyicileri arasındaydı. Bir ara sahneye çıkan minik kedi, sahnede oyunculara zor anlar yaşatsa da bir zaman sonra müziğin ritmine ve oyunculara göre pozisyon alarak oyuna renk kattı.

Yönetmenliğini Nurhan Uslu'nun yaptığı, hikayesini Ali Eyidoğan'ın yazdığı, rollerini Eylül Başoğlu, Özge Erdemir ve Esin Şahin'in paylaştığı, “Sırtında çantasıyla okula giderken hayal kuran bir öğrencinin birden gölgesini fark ederek onunla yaptığı bir yolculuğu” anlatan tiyatro oyununda sevimli kedi de kendisi ve oluşturduğu gölgesiyle değme oyunculara taş çıkarttı. Kedinin performansı izleyicilerden yoğun alkış aldı.