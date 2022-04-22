Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı özel etkinliklerle kutlayacak

Akmerkez, 23-24 Nisan tarihlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler düzenliyor.

Akmerkez, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler düzenliyor. 23-24 Nisan tarihlerinde etkinlik alanında düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Festivali'nde özel atölye etkinlikleri çocuklarla buluşuyor. 23 Nisan günü, Hipp'in katkılarıyla Müzisyen Anne Ritim Atölyesi; Bonita Minois ile Enstalasyon Duyu ve Sanat Atölyesi; Timaş'ın katkılarıyla Cansev Ayanoğlu ile Çocuklara Felsefe ve Ayşegül Dede ile Biri Diğeri Öteki Beriki Atölyeleri ve Kidly'nin katkılarıyla Cansu Erkan ile Karakter Tasarım Atölyesi yapılacak. 24 Nisan günü ise, Hipp ile Origami Atölyesi; Yücel Akademi ile Akıl Oyunları Atölyesi; Bonita Minois ile Dinazorlar Duyu ve Sanat Atölyesi; Timaş'ın katkılarıyla Birsen Ekim Özen ile Mia Gıda Dedektifi - İçinde Ne Var Atölyesi, Sevde Tuba Okçu ile Herve Tullet Atölyeleri ile çocuklara eğlenirken öğrenme fırsatı sunulacak. Aynı zamanda her iki günde de Vitago Kids ile Çiçek Ekim Atölyesi, Türk Eğitim Derneği ile bin Turna 1 Umut - Origami Turna Atölyesi ve Yücel Akademi ile Sihirli Matematik Atölyesi gerçekleşecek.