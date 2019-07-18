Çocuklar, Akasya'da kukla yapmayı öğrenecek

20-21 Temmuz tarihlerinde, Retro Lunapark alanında düzenlenecek atölyede kuklalar, açık havada çocukların katkılarıyla can bulacak.

Akasya, bu yaz çocuklar için hazırladığı etkinliklere kukla yapımını da ekledi. Yapılan bilgilendirmede; 20 Temmuz Cumartesi ve 21 Temmuz Pazar günleri arasında düzenlenecek etkinlikte çocuklar; ipler, kağıtlar ve kumaşlar aracılığıyla kukla yapımını öğrenecek, ardından da bu kuklaları hayal gücüne teslim ederek canlandıracak.

Akasya Park alanındaki Retro Lunapark'ın içinde düzenlenecek atölye 4 yaş üzeri tüm minik misafirlerin katılımına açık olacak.