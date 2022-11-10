Çocuklar ara tatilde eğlenceye doyacak

Esenyurtlu çocuklar, Esenyurt Belediyesi'nin 9 günlük ara tatil için hazırladığı etkinliklerle eğlenceye doyacak.

Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin 9 günlük tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı. Tiyatro, sinema ve ara tatil şenliği gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı etkinlik takviminde, Esenyurtlu minikler hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu bir hafta geçirecek. Belediyenin kültür merkezlerinde 11-24 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde sihirbaz gösterileri, ateşbaz, jonglör, kukla gösterisi, palyaço, çocuk sineması ve çocuk tiyatrosu yer alıyor. Ara Tatil Şenliği ile eğlenceye doyacak olan çocuklar, yeni eğitim dönemine motivasyonla ve dinlenmiş bir şekilde başlayacak.

Etkinlikler çerçevesinde, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde 13 Kasım Pazar günü, saat 13.00'te "İnatçı" çocuk tiyatrosu, 18 Kasım Cuma günü, saat 14.00'te "Portakal Kral", 19 Kasım Cumartesi günü ise "Doğa ve Dostlarımız" gösterime sunulurken, 16-17 Kasım günleri, saat 13.00'te sihirbaz, ateşbaz, jonglör ve kukla gösterileri yapılacak. Esenyurt Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek çocuk sinema etkinlikleri ise şöyle; 11-17 Kasım 10.00-13.00-15.00 saatlerinde "Büyüler Evi", 18-24 Kasım saat 10.00, 13.00 ve 15.00'te "Kartopu Savaşları" miniklerle buluşacak.