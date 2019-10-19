Çocuklar, çocukluk çağı obezitesine dikkat çekmek için uçurtma uçurdu

Çekmeköy'de düzenlenen Geleneksel Uçurtma Şenliği'nde, çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek için çok sayıda çocuk ay yıldızlı uçurtma uçurdu. Şenlikte uçurtma uçurmanın yanı sıra sportif aktiviteler de yapan çocuklar doyasıya eğlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çekmeköy Belediyesi Kent Parkı'nda ‘Geleneksel Uçurtma Şenliği' düzenlendi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılım gösterdiği şenliğe çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Şenlikte İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, çocuklara atlama ipi, hulahop ve uçurtma dağıttı. Çocuklar, etkinlikte ay yıldızlı uçurtmaları havada dalgalandırdı. Ayrıca çocuklar ip atlama, hulahop çevirme gibi çeşitli sportif aktiviteler de yaptı. Memişoğlu da çocuklarla beraber uçurtma uçurdu. Etkinlikte çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek ve çocuklara fiziksel aktivitenin eğlenceli taraflarını gösterebilmek amaçlandı. Uçurtma uçuran çocuklar hem eğlendi hem de etkinliğin amacı olan fiziksel aktivitelerle mutlu oldular.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu yaptığı konuşmada, “Öncelikle farkındalığı artırmak istiyoruz. İnsanların hastalanmadan sağlıklarını korumasını, egzersiz yapmasını, bağımlılıklardan uzak durmalarını ve önemlisi de koruyucu hekimliğin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Beslenmenin düzenli olmasını sağlıyoruz. Çocuklarımıza egzersizin hareketin faydalarını anlatmaya çalışıyoruz. Böyle güzel ortamlarda, parklarda, bahçelerde zaman geçirmelerini öneriyoruz. Biz sağlık alanında dünyanın en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerinden biriyiz. Bunu sunarken de koruyucu hekimliği ön planda tutmaya çalışıyoruz. İnsanlarımıza nice sağlıklı günler diliyoruz. Hem çocuklarımızı mutlu ediyoruz hem de gelecekte bizleri yönetecek insanların da farkındalığını oluşturmaya sevk ediyoruz” ifadelerini kullandı.