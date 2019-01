Çocuklar doğayı tiyatroyla anlattı

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nin hizmetteki 1. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte sahne alan çocuklar, sergiledikleri tiyatro oyununda dünyanın doğal dengesine vurgu yaptı. Çocukların çevreci tiyatro oyunu ve pandomim gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, Berrin Çopur'un seslendirdiği çocuk şarkıları katılımcılara eğlenceli bir gün yaşattı.

Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi'nin hizmetteki 1. yılı Çocukça Tiyatro Grubu ile pandomim ekibinin renkli gösterileri ve Berrin Çopur konseriyle kutlandı. Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Büyük Salon'da gerçekleşen etkinliklere Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da katıldı. İHA'ya konuşan Başkan Aykurt Nuhoğlu, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuk Sanat Merkezimizde 3 bin 500, Karikatür Evi'nde bin 500, Gençlik ve Sanat Merkezi'nde 2 bin çocuk var. Bu rakamlar her yıl için böyle. Burası da sadece çocuklara ait olan bir kültür merkezi. Çocukların kişisel gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışma burada var. Müzik, tiyatro, drama, el işleri, resim, düşünebileceğiniz her şey var. Çocuklar da büyük ilgi gösteriyor buraya. Burası yaşayan ve çocukları geleceğe hazırlayan ciddi bir proje ve devam edecek” dedi.

3 aylık bir hazırlık dönemi sonrası sahneye koydukları tiyatro oyununda dünyanın sahip olduğu doğal kaynakların önemine vurgu yapan Çocukça Tiyatro Grubu üyesi çocuklar, izleyenlerden büyük alkış aldı. Daha sonra sahneye çıkan küçük şef aşçılar, pantomim gösterisi sergileyerek hazırladıkları pastayı Başkan Aykurt Nuhoğlu'nun beğenisine sundu. Sahneye gelen Aykurt Nuhoğlu, hazırlanan pastayı çocuklarla birlikte kesti. Çocukların ailelerine seslenen Başkan Nuhoğlu, “Biz çocukların gelişimine ne kadar katkı verirsek, o kadar güzel bir ülke oluştururuz, güzel bir geleceğimiz olur, mutlu bir yaşamımız olur. Hepinize, çocuklarınızla bu şekilde ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Her şeyi çocuklarımız söyledi” diye konuştu. Başkan Nuhoğlu, çocukların eğitmenlerine de çiçek vererek tebrik etti.

Etkinlik daha sonra Berrin Çopur konseriyle devam etti. Çopur, seslendirdiği birbirinden güzel çocuk şarkılarıyla salondaki misafirlerden büyük alkış aldı.