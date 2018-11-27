Çocuklar eğitim görüyor, anneleri meslek öğreniyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın ödüllü programlarından biri olan SİMURG 5-25 Yaş Yaygın Eğitim Programı'nın öğrencileri bilgi evlerinde eğitim görürken anneleri de aynı binalarda kurslara devam ediyor.

Bu kurslardan biri olan Filografi kursu, Nişanca Bilgi Evi'nde veriliyor. Anneler, eğitim alan çocuklarını beklerken, bilgi evinde bulunan atölyelerde filografi sanatını öğrenerek hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de verimli vakit geçiriyor.

Çiviyle telin aşkı: filografi

Çivilerle desenlere hayat veren anneler, filografi kursundan oldukça memnun. Filografiyi çiviyle telin aşkına benzeten Eğitmen Gamze Emiroğlu, Filografi kursunun SİMURG'da geçen yıl başladığını söyledi. İlerleyen zamanlarda sergi açacaklarını söyleyen eğitmen Gamze Emiroğlu, kursiyerlerin yaptıkları el işlerini satarak aile bütçelerine katkı sağladığını belirtti.

Çivi çakmak ev hanımlarına bir terapi

Filografi kursiyerlerden Nadire Oybak, aldıkları eğitimin terapi gibi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İki çocuk annesi bir ev hanımıyım. Filografi kursunu SİMURG sayesinde keşfettim. Eyüpsultan Belediyesi'nin bu kursları, ev hanımlarına yönelik yapması çok büyük bir avantaj. Çocuklarımız eğitim görürken bizler de burada kurs görüyoruz. Çivi çakmak ev hanımlarına bir terapi.”

Yine kursiyerlerden Sema Keskin, çevresindeki herkese bu kursa katılmalarını tavsiye ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu kursa geçen yıl başladım. SİMURG öğrencisi olan oğlum sayesinde bu kurstan haberim oldu. Ev hanımları olarak bu tür faaliyetlerden oldukça memnunuz. Severek yaptığımız bir iş. Çevremizdeki herkese de tavsiye ediyoruz. Ayrıca Başkanımız Remzi Aydın'a sunmuş olduğu bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyoruz.”

Filografi kursu, her pazartesi ve salı günü Nişanca Bilgi Evi'nde devam ediyor.