Çocuklar eğlenirken öğreniyor

Televizyon platformu TV+, uzaktan eğitim döneminde çocukların öğrenmesi ve keşfetmesi için 10'dan fazla çocuk ve eğitim kanalını erişime açıyor. Böylece öğrencilerin evde geçen zamanları çok daha verimli hale gelecek.

Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri zengin bir içerik sunuyor. Yapılan duyuruya göre çocuklar, açık olan kanalları 22 Mart'a kadar izleyebilecek. Velilerin de çocukları için çoğunlukla tercih ettiği DaVinci ve English Club TV, uzaktan eğitim süresince çocukların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak.

Mobil televizyon izlenme alanında yüzde 47'lik oran ile pazar lideri olan TV+, yıldan yıla izlenme süresini artırmaya devam ediyor. Spordan sinemaya, çocuklara yönelik yapımlardan belgesele binlerce içeriğin yer aldığı platformda, uzaktan eğitim dönemi için seçilen kanallar arasında BabyTV, Duck TV, Disney Junior, Chasse & Peche, Animaux, Viasat Explore, Nat Geo Wild HD, Viasat History HD, Discovery Channel, Discovery Science, Love and Nature HD, Docubox HD, Da Vinci Learning HD ve English Club TV bulunuyor.

TV+'ın çocuklara yönelik kanalları ile çocuklar evde olduğu bu dönemde zamanlarını en iyi şekilde kullanabilecek, keşfetmeye ve öğrenmeye devam edebilecekler.