İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar enerji tasarrufunu öğreniyor

Çocuklar ülkesi KidZania, çocukları enerji tasarrufu hakkında bilinçlendirmeyi sürdürüyor.

100'den fazla mesleğin deneyimlendiği KidZania'da Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında farklı etkinlikler de düzenlenecek. Çocuklar bu etkinliklerde günlük hayatın her alanında yer alan enerjinin ne olduğunu ve tasarruf yöntemlerini eğlenerek öğrenecek.



Çocuklar Ülkesi KidZania, çocukları enerji tasarrufu hakkında bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Şimdiye dek, 20 bini aşkın çocuğu enerji yolculuğuna çıkaran KidZania, 9-16 Ocak ‘Enerji Tasarrufu Haftası' kapsamında farklı aktivite alanlarında da çocukları bilinçlendirecek. Çocuklara günlük hayatın her alanında yer alan enerjinin ne olduğu ve enerji tasarruf yöntemleri anlatılıyor. Çocuklar karbon ayak izi hakkında bilgi alırken, elektriğin şehre nasıl dağıtıldığını gözlemliyor ve 'enerji tasarrufu gönüllüsü' sertifikasının sahibi olacak.



Yapılan bilgilendirmede; Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında, çocuklar evlerinde kullanmak üzere El Sanatları Atölyesi'nde üzerinde 'Suyunu Boşa Harcama' ve 'Enerjini koru' uyarılı kapı askıları hazırlıyor. Böylece, tasarruf konusunda çevrelerini de bilinçlendirmiş oluyorlar. KidZania Üniversitesi'nde enerji tasarrufu eğitimi alan minikler ardından Sepaş Enerji Elektrik Merkezi'nde görevlendirilerek elektriğin şehre dağıtıldığı alanları gözlemliyor.


KidZania radyo ve gazetesinde de Enerji Tasarrufu Haftası'na vurgu yapan yayınlar yapılıyor. Toplam dört aktivitede görev alan ziyaretçiler, çalışmalarının sonunda 'Enerji Tasarrufu Gönüllüsü' etiketi almaya hak kazanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.