Çocuklar enerji tasarrufunu resmedecek

Ş. (TREDAŞ) ilkokul çağındaki çocuklara yönelik olarak düzenlediği “Aydınlık Bir Şehir” temalı resim yarışmasıyla gelecek nesillerde enerji tasarrufu bilincine katkı sağlıyor.

Ş. (TREDAŞ) çocukların enerji tasarrufu kültürüyle yetişebilmesi için geçtiğimiz yıl ilk adımını attığı projeyi geleneksel hale getirdi.

Bu yıl 2.'si düzenlenen ve Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli genelindeki resmi/özel tüm ilkokul öğrencilerine yönelik “Aydınlık Bir Şehir” temalı resim yarışması çocukları enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Projeyle gelecek nesillerin büyüdüklerinde yaşadıkları alanın ve ülkemizin enerji tasarruflarına yön verebilmesi için farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

25 Mart-25 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışmaya katılan öğrenciler, enerji tasarrufunu anlattıkları eserlerini kendi okul müdürlüklerine teslim edecek. Yarışmaya başvuran eserler belirlenen jüri ve konunun uzmanları tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren çocuklara bisiklet, scooter ve tablet hediye edilecek.

Ayrıca sergilenmeye değer eserlerden oluşan bir resim sergisi de açılacak.