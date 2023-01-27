Çocuklar filme doyacak

Yarıyıl tatilinde olan sinemasever minikleri unutmayan Biletinial, çocukların ve ailelerinin hoşça vakit geçireceği etkinlikleri programına dahil etmeyi sürdürüyor. Biletinial'dan ulaşılabilecek filmler arasında bugün vizyona giren "Çizmeli Kedi: Son Dilek" ve "Ainbo: Amazon'da Büyük Macera" ile 3 Şubat tarihinde vizyona girecek "Mummies" yapımları bulunuyor. Tatil bitse de sinema keyfini bitirmek istemeyen çocuklar içinse 10 Şubat'ta "Mannu Çanakkale'de" ve "Pinokyo: Sihirli Yolculuk" keyifli seçenekler olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren "Muhteşem Kedi Maurice", "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa", "Benim Tatlı Dişperim" de çocuklar ve ailelerinin Biletinial üzerinden ulaşabildiği yapımlar arasında yer alıyor.