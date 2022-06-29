Çocuklar filografiyle hem eğleniyor hem para kazanıyor

Günümüzde oldukça yaygınlaşan, ev ve iş yerinde duvarları süsleyen filografi sanatı, yaz tatilinde Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri'ndeki çocukların hobisi oldu. Çekiçle çaktıkları çivilerle rengarenk tablolar ortaya çıkaran çocuklardan kimi satış yaparak gelir elde ediyor, kimi de sevdiklerine hediye ediyor.

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri, hizmete sunduğu kurslarla çocukların keyifli ve yararlı bir yaz tatili geçirmesini sağlıyor. Yeni deneyimler kazanmak ve hobiler edinmek isteyen öğrenciler, ücretsiz kurslardan yararlanabiliyor. Spordan müziğe kadar çok farklı branşlarda verilen kurslardan en dikkat çekeni ise gün boyunca çekiç seslerinin hiç eksilmediği filografi. ‘Tel ve çivilerin büyüleyici dansı' olarak tanımlanan filografi sınıfında minik eller, ahşap zemin üzerine çaktıkları çivilerin arasından teller geçirerek desenler meydana getiriyor. Kursiyerler, emeklerini dekoratif bir obje ile buluşturarak rengarenk ve muhteşem eserler ortaya koyuyorlar.

Hayallerini resmediyorlar

Öğrencilerin kursta el ve motor becerilerini geliştirdiğini söyleyen eğitmen Yasemin Alkan, “Çocuklar burada kendilerine bir hobi ediniyorlar. Üçüncü sınıfta kursumuza başlayıp liseye geçmesine rağmen hala gelenler var. Öğrenciler burada, hayvan figürlerinden futbol armalarına kadar hayallerini resmediyor. Bunun yanında yaptıkları tabloları satarak para kazananlar da var” dedi.

Doğum gününde arkadaşıma hediye ettim

Filografiyle öğretmeni sayesinde tanışan 10 yaşındaki Rümeysa Bilgili, “Bu sanatın zor tarafları var ama sevdiğim için kolay geliyor. Yaptığım tablolardan sergi açtım. Zamanımı boş şeylerle harcamak yerine buraya geliyorum” dedi. Esmer İpek de şunları söyledi: “Çekiçle çivilere vurmak çok hoşuma gidiyor. Hem stres atıyorum hem de bir şeyler üretiyorum. Yaptığım tabloları sevdiklerime hediye ediyorum. En son saçları gülden olan bir kız tablosunu doğum gününde arkadaşıma hediye ettim” diye konuştu.

Çocuklar, kendilerine bu imkanları sunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e de teşekkürlerini iletti.