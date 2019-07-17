Çocuklar Göbeklitepe'yi Lider Hepgenç'ten dinleyecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe'yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, minik misafirlere 'Göbeklitepe Oyun Parkı' kitabını okuyacak.

Yaz tatilini İstanbul'da geçiren minik misafirler için Akbatı AVM'de etkinlikler devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe'yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, 20 Temmuz Cumartesi günü minik misafirlerine 'Göbeklitepe Oyun Parkı' kitabını okuyacak. Dünyanın bilinen en eski yapılarından biri olan Göbeklitepe'yi, eğlenceli bir sürü oyunla anlatan Hepgenç'in kitabında; ana karakter Dize, okuyanları hayali bir yolculuğa çıkarıyor.