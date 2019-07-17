İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklar Göbeklitepe'yi Lider Hepgenç'ten dinleyecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınan Göbeklitepe’yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, minik misafirlere ’Göbeklitepe Oyun Parkı’ kitabını okuyacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe'yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, minik misafirlere 'Göbeklitepe Oyun Parkı' kitabını okuyacak.



Yaz tatilini İstanbul'da geçiren minik misafirler için Akbatı AVM'de etkinlikler devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Göbeklitepe'yi çocuklar için kaleme alan Lider Hepgenç, 20 Temmuz Cumartesi günü minik misafirlerine 'Göbeklitepe Oyun Parkı' kitabını okuyacak. Dünyanın bilinen en eski yapılarından biri olan Göbeklitepe'yi, eğlenceli bir sürü oyunla anlatan Hepgenç'in kitabında; ana karakter Dize, okuyanları hayali bir yolculuğa çıkarıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.