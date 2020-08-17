Çocuklar içi yeni aktivite alanları açıldı

KidZania İstanbul, misafirleri için yeni normalin tüm tedbirleri ile yepyeni aktiviteleri hayata geçirdi. “Kontrollü Sosyal Hayat” prensibi doğrultusunda faaliyetlerine devam eden Çocuklar Ülkesi, Adel Sanat Atölyesi, Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezi ve HiPP Organik Bahçe ile 9 farklı mesleği misafirlerinin deneyimine sundu. Ayrıca tüm aktivitelerin içeriği KidZania İstanbul'un dört yeni temel ilkesi; sosyal mesafe, maske kullanımı, minimum temas ve maksimum hijyen kurallarından oluşacak şekilde güncellendi.

Geri dönüşüm ile sürdürülebilirliğe katkı

Akademi Çevre Geri Dönüşüm Merkezi'nde atık elektrikli ve elektronik eşyaların geri dönüşümü hakkında bilgi sahibi olan misafirler, “Atık Yönetimi Uzmanı” oluyor. Geri dönüşümün çevreye olan katkısından kullanılmış elektronik eşyaların ayrıştırılmasına kadar tüm süreci yerinde deneyimliyor. Bilgisayar kasasının içindeki ana kart ve kabloları çıkararak ayrıştırıyor ve geri dönüşüm makinasına göndererek küçük parçalar haline getiriyorlar. Elektronik eşyaların geri dönüştürülmesini akranlarıyla eğlenerek deneyimleyen misafirler, sürdürülebilirliğe olan katkısını da öğreniyor.

Picasso'lar iş başında

Adel Sanat Atölyesi'nde geliştirici, sonuç odaklılık, konsantrasyon ve iletişim becerilerini geliştiren misafirler, hayallerini renklendiriyor. Picasso'nun “Okuyan iki kız” eserini boyama bölümünde diledikleri gibi yorumluyor, masa başı aktivitesi ile okuma kitapları için birbirinden farklı ayraçlar yapıyorlar. Cam ve duvar boyama alanında ise fırça veya ellerini kullanarak özgürce eserlerini renklendiriyorlar.

Minik misafirlere özel aktivite

Yeni normal dönemde 0-4 yaş grubu için özel olarak hazırlanan HiPP Organik Bahçe, minik misafirlerini ağırlıyor. Aktiviteye ebeveynleri ile katılım misafirler, organik tarım ve hayvancılık ile meyve sebzeler hakkında bilgi alıyor. Ürünleri hasat ettikten sonra tür ve renklerine göre ayrıştırıyor. Dileyen minikler ise boyadıkları balıkları dijital havuzda yüzdürüyor. KidZania İstanbul, çocuklu aileleri eğlenirken öğrenebilecekleri, 67 aktivite alanında beceri ve ilgi alanlarına göre 120'den fazla rolü deneyimleyebilecekleri Türkiye'nin tek Çocuklar Ülkesi'ne davet ediyor.