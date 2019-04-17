Çocuklar için 23 Nisan öncesi eğlenceli etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Akmerkez, 20 Nisan Cumartesi ve 21 Nisan Pazar günlerinde, spordan müziğe, sağlıklı beslenmeden sanat ve bilime kadar çeşitli eğlenceli atölyeleri çocuklarla buluşturuyor. Yapılan duyuruya göre gün boyu sürecek etkinliklerde çocukların onlara özel olarak oluşturulmuş çeşitli alanlarda dinlenme, öğrenme ve bolca eğlenme imkanı bulabileceği atölyeler, AVM'nin tüm katlarına dağılacak.

21 Nisan Cumartesi

Turuncu alan program akışı

Alt katta 11.00'da başlayacak olan ‘Makasla Matisse' adlı atölyeyi, 12.00'daki ‘Hop hop pop art', 13.00'da CineKid, 14.00'da ‘Mondrian'la Oyna', 15.00'da ‘Stella'yı Takip Et', 16.00'da ‘Tasarla İnşaa Et' adlı atölye ve 17.00'daki ‘İleriye Dönüşen Çöpüm' isimli atölyeler takip edecek.

Mor alan program akışı

Müzik ve eğlence odağındaki atölyelere yer verilen alt kattaki etkinlik alanında; saat 11.00 ve 14.00'daki ‘Doremusic ile Gerçek Dorman Ritim Atölyesi', 13.00'da ‘Ukulele Atölyesi', 14.00'da Mac Sports ile ‘Çocuk Yogası', 15.00'da ‘Doremusic ile Anne-bebek müzik atölyesi' ve 16.00'daki ‘Mac Sports ile Zumba' atölyesi gerçekleştirilecek.

Mavi alan program akışı

Spor içerikli atölyelerin yer aldığı yemek katında ise, Decathlon'un düzenlediği ve 11.00'da başlayacak olan ‘Çocuk Yogası' atölyesini, 12.00'da ‘İp atlama ve Hulolop çevirme', 13.00'da ‘Basketbol Şut Atma, 14.00'da 'Masa Tenisi ve Futbol Kalesi', 15.00'da ‘Simülasyon Gözlüğü ile Futbol', 16.00'da ‘Kamp, basketbol', 17.00'da ‘Masa Tenisi Müsabakası' takip edecek.

Pembe alan program akışı

Porland mağazası içinde saat 14.00'da gerçekleştirilecek seramik atölyesinde çocuklar, hayal güçlerini geliştirecek ve düşündükleri tasarımı Ümit Uçay yönlendirmesi ile 3 boyutlu objelere çevirebilecek.

Yeşil alan program akışı

Doğa ve outdoor temasındaki atölyeler üçgen terasta gerçekleşecek. Terasta Tarım alanında saat 12.00'da başlayacak olan ‘Bitki atlası' atölyesini, 13.00'da ‘Tohum Topu Atölyesi', 14.00'da ‘Kedi-Köpek Evi Yapımı Atölyesi' ve 15.00'da ‘Kendini Sulayan Saksı Atölyesi' ve saat 16.00'da ‘Tohum topu Atölyesi ile 17.00'da Böcek Oteli Atölyesi takip edecek.

Kids Zone program akışı

Kids Zone, saat ‘13.00 - 19.00 arasında “Super Foods İle Sağlıklı Eğlence” atölyesine ev sahipliği yapacak. Sağlıklı beslenmenin eğlenceli kahramanları Super Foods karakterleri Brokoli ve Havuç ile, çocuklar, küçük pelerinleri diledikleri gibi renklendirip süsleyerek kendi süper çatal pelerinlerini tasarlayacak.

22 Nisan Pazar

Turuncu alan program akışı

Sanat ve tasarım odağındaki atölyelere yer verilecek turuncu alanda

saat 12.00'da başlayacak olan ‘Hop hop pop art' atölyesini, 13.00'da ‘Cine kid Öykü Feneri Atölyesi', takip edecek. 14.00'da ‘Mondrianla Oyna' adlı atölye sonrası 15.00'da ‘Stella'yı Takip Et' atölyesi, 16.00'da ‘Tasarla inşa et' başlıklı atölye ve 17.00'da ‘İleri Dönüşen Çöpüm' başlıklı atölye takip edecek.

Mavi alan program akışı

Spor odağındaki atölyelerden oluşan ve Decathlon tarafından gerçekleştirilecek 11.00'daki ‘Çocuk Yogası' atölyesini, 12.00'daki ‘İp atlama ve Hulolop çevirme', 13.00'da ‘Basketbol Şut Atma', 14.00'da ‘Masa Tenisi ve Futbol Kalesi', 15.00'da ‘Simülasyon Gözlüğü ile Futbol', 16.00'da kampçılık, 17.00'da ‘Masa Tenisi Müsabakası' takip edecek.

Pembe alan program akışı

Porland mağazası içinde saat 14.00'da gerçekleştirilecek seramik atölyesinde çocuklar, hayal güçlerini geliştirecek ve düşündükleri tasarımı Ümit Uçay yönlendirmesi ile 3 boyutlu objelere çevirebilecek.

Mor alan program akışı

Müzik odağındaki atölyelerden oluşan Doremusic ve Mac Sports'un ev sahipliği yaptığı programda saat 11.00 ve 14.00'daki ‘Doremusic ile Gerçek Dorman Ritim Atölyesi' 12.00'da ‘Ukulele Atölyesi', 13.00'da Mac Sports ile ‘Çocuk Yogası' ve 15.00'da ‘Doremusic ile Anne-bebek müzik atölyesi' ve 16.00'daki ‘Mac Sports ile Zumba' atölyesi takip edecek.

Yeşil alan program akışı

Doğa ve outdoor temasındaki atölyeler üçgen terasta gerçekleşecek. Terasta Tarım alanında saat 12.00'da başlayacak olan ‘Bitki atlası' atölyesini, 13.00'da ‘Tohum topu atölyesi ve 14.00'da üçgen terasta düzenlenecek ‘Kedi-Köpek Evi Yapımı' atölyesi takip edecek. Son olarak 15.00 - 16.00 saatlerinde 'Kendini Sulayan Saksı Atölyesi' ve ‘Böcek Oteli Atölyesi' takip edecek.

05-12 yaş aralığındaki tüm çocukları ve ebeveynlerinin ücretsiz olarak ağırlanacağı Çocuk Festivali tüm misafirlere açık olacak.