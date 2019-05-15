Çocuklar için akıllı diş fırçası üretildi

Söz konusu fırça, ebeveynlere ve diş hekimlerine fırçalama sürecini takip etme imkan veriyor.

17 yıldır telekomünikasyon alanında yenilikçi ürünlere öncülük eden şirketlerden olan Gençpa Teknoloji, çocukların sağlığına faydalı olacak bir ürünü Türkiye pazarına sunacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Grush akıllı diş fırçası teknolojisi sayesinde çocukların diş fırçalama alışkanlığının artırılması amaçlanıyor. 3D hareket algılama özelliği bulunan diş fırçası gerçek zamanlı olarak çocuklara rehberlik ediyor. Ayrıca cep telefonu ve tablete ücretsiz olarak yüklenen bir mobil uygulama sayesinde diş fırçalamayı oyunlaştırıyor. Bu sayede sağlıklı bir diş fırçalama sağlanırken, çocuklar için diş fırçalamak eğlenceli ve interaktif bir hale geliyor. Aynı zamanda bulut teknolojisi ile diş fırçalama verileri Grush Cloud'ta saklanıyor. Böylece ebeveynlerin ve diş hekimlerinin uygulama üzerinden fırçalamayı takip edebilme özelliği ile diş fırçası, sağlık açısından da destekleyici bir ürün olma özelliği taşıyor.

Harvard Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılan klinik çalışma sonucuna göre, Grush kullanımı, plakları yüzde 70 oranında azaltıyor. Türkiye pazarında henüz bir alternatifi olmadığı belirtilen ürünün uygulaması içinde iki farklı oyun bulunuyor ve yeni oyunların da yakın zamanda eklenmesi bekleniyor.

Diş fırçasının açılışa özel fiyatla birçok e-ticaret platformunda Türkiye'de satışa sunulacağı belirtildi.