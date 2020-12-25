Çocuklar için atölye programı dijitale taşındı

Yılbaşı ruhunu evlere taşıyacak programda, çocuklar aileleriyle birlikte yılbaşı süsü, yeni yıl hediyesi ve kutlama kartlarını tasarlayabilecek.

KidZania, çocuklu ailelerle, eğlenerek öğrenme deneyimini dijital platformda buluşturuyor. Yapılan açıklamaya göre dünya çapında 20 ülkede ve 27 şehirde faaliyet gösteren KidZania'nın, her hafta özenle hazırladığı ajandada; sanattan geri dönüşüme, bilimden şefler atölyesine kadar yenilenen içerikler yer alıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte güvenli şekilde bu içeriklere ulaşabiliyor, deneyimleyebiliyor.

KidZania İstanbul Dijital, çocuklu aileler için yeni yıl kutlamasına özel atölye çalışmasını yayınladı. Programda çocuklar, yılbaşı döneminin olmazsa olmazları; kar küresi ve konfeti yapımıyla renkli hediyeler ve tebrik kartları oluşturmayı öğrenecek. Çocuklar, KidZania Dijital'de eğlenceli zaman geçirirken bilim, sanat, teknoloji ve geri dönüşümün keyifli dünyasını deneyimleyecek. Ayrıca, ebeveyn eşliğinde ev konforunda güvenilir dijital deneyim yaşama imkânı bulacaklar. 6-14 yaş arası çocukların erişimine açık olan atölyelere Türkiye'nin her yerinden bilgisayar, telefon veya tabletle ulaşmak mümkün.

Şaşırtıcı resim teknikleriyle, yılbaşı ruhu sanat eserine dönüşüyor

Çocukların sanatçı yönünü destekleyen atölyede çocuklar tuval üzerinde boyaları çeşitli objelerin yardımıyla modern bir sanat eserine dönüştürüyor. Atölye sonrası yapılan tablolar evlerin duvarlarını süsleyecek. Çanta süsleme ve kalpli hediye kartı aktiviteleri ise çocuklar için kendi hediyeliklerini hazırlamanın yanında unutulmaz bir yılbaşı hatırası olacak. Çocuklar bu etkinliklerle yetişkinlerin dünyasını deneyimlerken, birey olma duygusunu ve sosyal benliklerini güçlendirmiş olacak.