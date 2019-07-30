Çocuklar için ‘Çılgın Parkur' başlıyor

Metrogarden AVM'de yapılacak olan ‘Çılgın Parkur'la, çocukların denge ve hareket sistemine katkı sağlayacak, farklı etaplardan oluşan parkurlar yer alacak.

Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'ün odak noktasında bulunan Metrogarden AVM, çocukların doyasıya eğlenecekleri, eğlenirken zamanı doğru kullanarak yarışacakları keyifli bir haftaya ev sahipliği yapıyor.

2 Ağustos'ta başlayacak ve 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek ‘Çılgın Parkur'da, çocukların denge ve hareket sisteminin gelişmesine katkı sağlayacak denge tahtası, rakiplere ve zamana karşı mücadeleyi öğretecek lastik koşu engeli, tırmanma duvarı, çember atma engeli gibi birçok farklı etaptan oluşan parkurlar yer alacak. 6 -14 yaş arası çocukların katılımına uygun olan etkinlik saat 13.00 - 20.00 arasında AVM'nin eksi 1'inci katında gerçekleşecek. Katılımın ücretsiz olduğu ‘Çılgın Parkur'da rezervasyon etkinlik alanında yapılacak.

Ayrıca ziyaretçiler bayram alışverişlerinde yapacakları harcamaları AVM kartlarına toplayacakları MetroPuanlar ile Hediye Dükkanı'nda, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya, ev dekorasyonu ürünlerden bisiklete kadar yüzlerce hediye arasından dilediğini seçebilecek.