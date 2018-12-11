Çocuklar için sağlıklı atıştırmalık tarifleri

Ebeveynleri bu konuda bilinçlendirmek isteyen Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, çocuklar ülkesi KidZania'da 'Sağlıklı Atıştırmalıklar Etkinliği' düzenledi.

Birçok rahatsızlığın temelinde yatan bağışıklık sistemi problemlerini engellemenin yolu sağlıklı beslenme ve düzenli spordan geçiyor. Soğuk günlerde çocukların bağışıklık sistemini güçlü tutabilmek ve vücut direncini artırabilmek için faydalı besinlere yönelmenin gerekliliği artırıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, çocukların eğlenerek öğrendiği ve 100'den fazla mesleği deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania'da Sağlıklı Atıştırmalıklar Etkinliği düzenledi.

Çocukların yanı sıra ebeveynlerinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman tavsiyelerde bulundu. "Çocukları evde doğal meyve şekeri veya diğer doğal ürünleri kullanarak kendi atıştırmalıklarını kendi hazırlamaları yönünde teşvik etmeliyiz" diyen Nur Ecem Baydı Ozman, bunun ileriye yönelik iyi beslenme alışkanlığı kazanmalarında önemli olduğunu belirtti.

Çocukların da hazırlayabileceği üç sağlıklı atıştırmalığın tarifi ise şöyle sıralandı:

Ev yapımı brownie

"20 adet orta boy kuru hurmayı ılık suda bekletip yumuşatın. Sonra çekirdeklerini çıkarın. Çekirdekleri çıkarılmış hurmaları, yarım su bardağı çiğ fındık, yarım su bardağı iç ceviz ve 2 yemek kaşığı kakao ile rondodan geçirin. Küçük kare bir cam kaba karışımı yayıp iyice bastırın. Üzerini yaban mersini veya ahududu gibi renkli meyvelerle süsledikten sonra, 1-2 saat buzdolabında bekletip dilimleyerek servis edebilirsiniz. 1 dilim brownie ara öğünde rahatlıkla tüketilebilir. İçerisinde bulunan kuru yemişler ve hurmanın da yüksek kalori içeriğine sahip olması nedeni ile 1-2 dilimden daha fazlasını tüketmemekte fayda var.

Ev yapımı granola bar

Yarım su bardağı çiğ fındık, 1 avuç tuzsuz yer fıstığı ve 1 avuç cevizi rondoda çok küçük olmayacak şekilde parçalayın. 12-15 adet kuru kayısı ve 3-4 kuru inciri küçük küçük doğrayın. Sonrasında yaklaşık 1.5 su bardağı yulaf ezmesi, fındık-fıstık-ceviz karışımı, kuru meyveler ve 1 tatlı kaşığı toz tarçını teflon tavada kavurun. 10-15 dakika kısık ateşte kavurma işlemi bittikten sonra 2 yemek kaşığı bal ekleyip karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serilmiş kare veya dikdörtgen cam kaba dökün ve sıkıca bastırın. Sonrasında buzdolabında 1-2 saat bekletin ve dilimleyin. Yanında süt ile ara öğün olarak tüketilebilir ya da beslenme çantalarına atıştırmalık olarak verebilirsiniz.

Ev cipsi

1 büyük boy tam buğday tortilla ekmeğini, kare veya üçgen şeklinde dilimleyin. 1 çorba kaşığı kekik, 1 çimdik karabiber, 1 çimdik toz kırmızıbiber ve 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve dilimlenen tortilla ekmekleri derin bir kapta karıştırın. Karışıma bulanmış tortilla dilimleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek tek yerleştirin, önceden ısıtılmış 250 derece fırında 3-4 dakika ön yüzleri ve 3-4 dakika arka yüzleri pişirin. 1-2 avuç ev yapımı cipsi ara öğün olarak çocuklara verebilirsiniz. Tortilla ekmekleri karbonhidrat içerdiğinden, ev cipsi de sınırlı tüketilmeli".