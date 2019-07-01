Çocuklar için ‘Yaz Okulu' programı başlıyor

Eğlenirken öğretecek aktiviteleri ile ‘Yaz Okulu' programı, 2-25 Temmuz tarihleri arasında her hafta salı ve perşembe günleri 12.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

Yaz tatilini İstanbul'da geçirecek olan minik misafirleri için Akbatı, gelenekselleşen yaz okulunun dördüncüsünü düzenliyor. Etkinlikleri dört yaş ve üzeri çocuklar için özel olarak programlanan 4. Akbatı Yaz Okulu, 2-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Her hafta salı ve perşembe günleri 12.00- 14.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Program , 2 Temmuz Salı günü yoga ile başlayacak. Çocukların ruh ve beden sağlığını destekleyecek olan etkinlik, okul döneminin tüm yorgunluğunu alacak. Minikler, 4 Temmuz'da aileleri ile körebe resim yaparken, 9 Temmuz'da yazlık sandaletler tasarlayacak. Yaz dünyasını 11 Temmuz'da kutularda oluşturacak olan çocuklar, 16 Temmuz'da ise; tasarımcı Burcu Baraner ile yaz çantaları hazırlayacak. Yazar Sima Özkan'ın Sıfır Atık kitabını konuya ilişkin materyallerle okuyacağı 18 Temmuz günü çocuklar hem eğlenecek hem de bilinçlenecek. Temmuz'da çocuklar Basketbol Koçu Furkan Koç ile birbirinden eğlenceli oyunlar ile hem sporu sevecek hem de takım sporunu keşfedecek. Yaz okulunun son gününde ise çocuklar sınırsız eğlence ve parti ile Akbatı 4. Yaz Okulu'nu tamamlayacak. Tüm minik misafirlerinin aklından çıkmayacak olan etkinlikler zemin kat havuz önünde gerçekleştirilecek.