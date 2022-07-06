Çocuklar, Kurban Bayramı'nı özel etkinliklerle kutlayacak

Çocuklar ülkesi KidZania İstanbul, Kurban Bayramı'nda özel etkinlikler düzenleyecek.

Çocuklar ülkesi KidZania İstanbul, yaz tatili ile birleşen Kurban Bayramı tatilinde çocukların vakit geçirebileceği özel etkinlikler düzenliyor. Çocuklar katıldıkları aktivitelerde meslekleri deneyimlerken finansal okuryazarlık, sorumluluk bilinci, takım çalışması, sürdürülebilirlik ve özgüven gibi önemli kavramları da öğreniyor. Bayram tatilinde özel etkinliklerin düzenleneceği çocuklar ülkesi, yaz dönemi boyunca her gün 10:00-19:00 saatleri arasında açık olacak.

Çocuklar ülkesinde bayram boyunca her gün saat 14:00'da KidZania hak savunucularının katılımı ile meydanda müzikli eğlencelerin ve oyunların yer alacağı bir sokak partisi düzenlenecek. Çocuklar; Adel Sanat Atölyesi'nde bayram şekeri tasarımlı kutlama kartı, kuyumcuda ise şeker tasarımlı kolye yapacak. Ayrıca KidZania Radyosu'nda bayram konulu yayın yapılırken, KidZania Gazetesi'nde de bayramla ilgili gazete basılacak.