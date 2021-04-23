Çocuklar online bağlantıyla makam koltuğuna oturdu

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de tehdit eden yeni tip korona virüsle mücadele sürerken, uzaktan devam eden eğitim ve öğretim hizmetleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramındaki geleneksel makam devir teslim törenlerini de etkiledi.

Eyüpsultan'da Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamları, online olarak öğrencilere bırakıldı. Bu kapsamda, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara'nın makamına Eyüpsultan Halid Derviş İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Fatma Betül Tübcil, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in makamına da Eyüpsultan İslambey İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahmet Hilmi Yıldırım oturdu.