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Çocuklar parka, onlar mangala koştu

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 18 yaş altı çocuklar ve gençler dışarı çıktı.

Beyoğlu'nda çocuklar parka koşarken, Suriyeli bir ailenin ise mangal yaktığı görüldü.


Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasak olan 0-18 yaş arası çocuklar ve gençler dışarı çıktı. Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar ile gençler yeşil alanlara koştu.


Beyoğlu Sütlüce'de birçok çocuk parklarda doyasıya eğlendi. Bu sırada çocuklarını parka getiren Suriyeli bir ailenin de mangal yaktığı görüldü. Çocukları eğlendirmek için parka geldiklerini söyleyen Suriyeli genç kız, hem çocukları eğlendirdiklerini, hem de mangal yakarak karınlarını doyurduklarını söyledi.

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