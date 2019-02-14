'Sağlık ve Spor Okullarda' projesinde çocuklar, profesyonel sporcu ve doktorla buluştu. Beylikdüzü'nde düzenlenen etkinlikte projenin ilk eğitimi gerçekleştirilmiş oldu.

Medicana International İstanbul Hastanesi, sağlık sponsoru olduğu Beylikdüzü Basketbol İhtisas Spor Kulübü işbirliğinde Sağlık ve Spor Okullarda projesinin ilk eğitimini gerçekleştirdi. Medicana Grup bünyesinde bulunan MBA okullarında gerçekleşen program, öğrenciler tarafından büyük ilgi topladı. Ortopedik hastalıklar, çocuk kalp sağlığı, sporcu çocuklarda beslenme, spor sırasında oluşabilecek sakatlıklarda önlemler, sporun çocuk gelişiminde rolü ve profesyonel sporcu olmaya kadar bir çok konuyu ele alan eğitimlerde yüzlerce çocuk doktor ve profesyonel sporcuyla buluşacak.

Programa, Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, MBA okulu öğrencileri, öğretmenleri, Beylikdüzü Basketbol İhtisas Kulübü Genel Menajeri Ali Parlak, Takım Baş antrenörü Köksal Kezik, Oyuncu Ediz İsmailoğlu ve Oyuncu Emir Koç katıldı. Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, sporun sağlık üzerinde etkileri, sporcu çocuklarda beslenme önerilerine değinirken, Baş Antrenör Köksal Kezik, sporcu olma hedefiyle yola çıkan çocuklara nelere dikkat etmesi konusunda önerilerde bulundu.

"Spor, çocukların hem zeka hem de fiziki gelişiminin en büyük destekçisi"

Sporun, çocukların hem zeka hem de fiziki gelişiminin en büyük destekçisi olduğunu belirten Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Erken yaşlarda kazandırılan spor aktivitesi çocuklarda beden ve ruh sağlığının gelişimine etki ediyor. Bu aşamada spor yapan çocukların spor kadar beslenmesi de önemli. Sporla birlikte doğru ve sağlıklı beslenme gelişimlerini olumlu yönde etkiliyor. Bu eğitimlerde hem tarifler vereceğiz hem de sağlıklı besinler üzerine çocuklara yaşam tarzlarını olumlu yönde geliştirmeyi amaçlayacağız. Hem spor hem doğru beslenme okul başarılarını arttıracaktır'' dedi.

"Çocukları spora özendirmek ve profesyonel sporcu olmak isteyenlere katkıda bulunmak istiyoruz"

'Spor ve Sağlık Okullarda' projesini değerlendiren Ali Parlak, "Spor yapmak, sporu sevdirmek çocuk yaşlarda kazandırılması gereken önemli bir yaşam şekli. Bu anlamda biz de kulüp olarak hem okul çağındaki çocuklara sporu sevdirmek hem de profesyonel spor ile uğraşmak isteyenlere katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda bildiğimiz ne varsa öğrencilerle paylaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öğretmen, veli ve öğrencilerin bir araya geleceği 'Spor ve Sağlık Okullarda' projesinde A'dan Z'ye sporcu sağlığı konuşulacak.