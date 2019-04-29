Çocuklar şenlikte buluştu

'sünü Sultanbeyli'de düzenledi.

Şenliğe, 650 çocuk katıldı. Yenişehir Piknik Alanı'nda yapılan şenliğe, Sultanbeyli Belediyesi başta olmak üzere Sultanbeyli Kaymakamlığı ve birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İHH Sultanbeyli Temsilcisi Mehmet Ali Kemal, anlamlı günde kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, “Sultanbeyli İHH olarak çalışmalarımızı aşkla sürdürüyoruz. Gönüllülerimize şükranlarımı sunuyorum. Yavrularımıza eğlenceli bir gün diliyorum. Yüzünüz hiçbir zaman solmasın” dedi.

Şenliğe katılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin çocuklarla yakından ilgilendi. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen minikleri kırmayan Başkan Keskin, programda yaptığı konuşmada, “Elimizden geldiğince bizlerde toplum yararı gözeten sivil toplum kuruluşlarımıza destek veriyoruz. Burada 650 çocuğumuzun yüzünün gülmesi bizler için mutluluk kaynağı. Gönüllerince bir gün olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Metin Kubilay da yaptığı konuşmada şenlik için emek veren herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından çuval yarışması düzenlendi. Halat çekme yarışmasında ise İlçe Kaymakamı Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hüseyin Keskin çocuklara eşlik etti. Cennetin çocukları şenlikte gönüllerince eğlendi.