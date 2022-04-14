Çocuklar “sosyal sirk” ile hem eğlendi hem de bilgilendi

Esenyurt'ta çocuk haklarına ve akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Sosyal Sirk” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, hem bilgilendi hem de doyasıya eğlendi.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Save The Children Vakfı iş birliği ile çocuk haklarına ve akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda “Sosyal Sirk” etkinliği düzenledi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte; sosyal sirk ve illüzyonist gösterisi, palyaço, balon şekillendirme, kitap okuma ve resim çizmenin yanı sıra ücretsiz pamuk şeker dağıtıldı. Etkinlik alanında hem çocukları hem de yetişkinleri akran zorbalığına ve çocuk haklarına karşı bilgilendirmek amacıyla stantlar kuruldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir gösteri izlediklerini söyleyen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

“Kadın ve çocuk hakları üzerinde çalışmalar yapıyoruz”

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Metin Karakoç, Save The Children Vakfı ile bir yıldan bu yana ortak projeler yürüttüklerini belirterek, “Özellikle kadın ve çocuk hakları üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Okulların bir hafta tatil olmasından istifade ederek çocukların karşılaştığı akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına belediye binamızın karşısındaki parkımızda çocuklarımızla beraber sosyal sirk gösterisi yaptık. Akran zorbalığına dikkat çeken broşürleri dağıttık, velileri bilgilendirdik. Ayrıca çocukların sıcak havada, ilkbaharın ilk haftasında nefes almalarını ve eğlenmelerini sağlamaya çalıştık. Belediye Başkanımızın çocuklar ve gençler üzerindeki hassasiyetini bildiğimiz için bu konuyla ilgili, uluslararası ve yerli olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.