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Çocuklar üçüncü kez dışarı çıktı

Korana virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar bir haftalık aranın ardından üçüncü kez yeniden sokağa çıktı.

İstanbul'da etkili olan yağmurlu hava nedeni ile az sayıda çocuğun dışarı çıktığı görüldü. Öte yandan Maçka Parkı'nda çemberli sosyal mesafe kuralı çizgilerinin çizildiği görüldü.


Sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından 0-14 yaş grubundaki çocuklar bugün üçüncü kez dışarıya çıktı. Çok sayıda çocuk evlerinin yakınlarındaki parklara akın etti. İstanbul'da etkili olan yağmurlu hava nedeni ile az sayıda çocuğun dışarı çıktığı görüldü. Geçen hafta kısa kollu yazlık elbiseleri ile dışarı çıkan çocukların bugün tekrar kışlık elbiselere geri döndüğü görüldü.


Öte yandan günlerdir evden çıkmayan çocuklar 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

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