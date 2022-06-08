Çocuklar ülkesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü özel etkinliklerle kutladı

Çocuklar ülkesi KidZania İstanbul, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü eğitici aktivitelerle kutladı.

Çocuklar ülkesi KidZania, 'Daha Sürdürülebilir Bir Dünya' kapsamında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü özel bir programla kutladı. Etkinlikte, Yazar İdil Türkmenoğlu'nun kızı Mira Türkmenoğlu canlı yayında KidZania Çevre Bildirgesi'ni okudu. Çocuklar ülkesine gelen çocuklarla 5 Haziran Dünya Çevre Günü konulu röportajlar yapıldı. Ayrıca HİPP sponsorluğunda Biraderler Yapım'ın 'Sen Yaz Ben Oynarım Çocuk Tiyatrosu' çocuklar ülkesinin tiyatrosunda sahnelendi. KidZania'nın “özen göstermek” konusundaki savunucusu Vita'nın doğum günü de şehrin meydanında düzenlenen gösteriler ve oyunlar eşliğinde kutlandı. Çocuklar 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında üreticiliklerini ön plana çıkaracak eğitici atölyelere katılma şansı buluyor.