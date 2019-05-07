Çocuklar Ülkesi KidZania'dan Anneler Günü'nde annelere hediyeler

Çocuklar Ülkesi KidZania, Anneler Günü'nde minik misafirleri ve değerli annelerine özel gün hazırladı. Annelerin ücretsiz ağırlanacağı 12 Mayıs Pazar günü, anneler çocuklarıyla birlikte tüm aktivitelerin tadını çıkaracak ve 100'den fazla mesleği deneyimleyebilecek.

Çocuklarıyla özel bir Anneler Günü geçirmek isteyen anneler için KidZania özel bir program hazırladı. 100'den fazla mesleğin deneyimlenebildiği KidZania'da anneler de çocuklarıyla birlikte doktor, pilot, itfaiyeci, polis, gizli ajan, gazeteci gibi pek çok mesleğin rolüne bürünebilecek ve birlikte eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak.

Ayrıca; 12 Mayıs Pazar günü, anneler çocuklarıyla birlikte şefler atölyesinde kurabiye de yapabilecek, el izlerinin alçı kalıplarını çıkartabilecek, kuyumcuda bu anlamlı güne özel bileklik ve kolye yapabilecek, hamurdan çiçek tasarlayabilecek ve radyoda birlikte program sunabilecek.