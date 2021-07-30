Çocuklar Ülkesi'nde yaz boyu eğlence devam edecek

Çocuklar, 30 Temmuz Dünya Arkadaşlık Günü'ne özel olarak 1 ay boyunca arkadaşlarıyla hem özel indirimlerden faydalanıyor hem de 100'den fazla mesleği deneyimliyor.

Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, 30 Temmuz tarihinden yani Dünya Arkadaşlık Günü'nden itibaren kampanya başlattığını duyurdu. Verilen bilgiye göre, 1 ay boyunca arkadaşını alıp gelen her misafire eşlik eden ikinci çocuk girişlerinde yüzde 25 indirim sağlanıyor. Çocuklara arkadaşlarıyla birlikte sınırsız eğlence sunan Çocuklar Ülkesi, pazartesi hariç her gün saat 11.00 ila 19.00saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.

NASA'nın uzay istasyonlarında da yer alan ‘Özel UV Foto Hidro İyonizasyon' teknolojisi ile yüzde 100 temiz hava ile beslenen; 8 metre tavan yüksekliğinde, 10 bin metrekarelik ferah ve temiz hizmet alanında minik misafirler ve aileleri keyifli bir gün geçiriyor. Tam gün sınırsız eğlence sabah 11.00'da başlayıp akşam 19.00'a kadar devam ediyor. Çocuklar, farklı meslekleri deneyimlerken aileleri ise çocuklarını emanet edebilecekleri ‘KidZitter' uygulaması sayesinde gönül rahatlığıyla kendilerine vakit ayırabiliyor.