Çocuklar ülkesinden Ramazan Bayramı'na özel program

Çocuklar ülkesi KidZania Ramazan Bayramı'na özel program hazırladı.

KidZania İstanbul'da 1-14 yaş arasındaki çocuklar; sorumluluk bilinci, takım çalışması, sürdürülebilirlik, finansal okuryazarlık ve özgüven gibi önemli kavramları öğreniyor. Çocuklar ülkesinde aktivite ve sokak oyunlarının olduğu Ramazan Bayramı'na özel program hazırlandı. Çocuklar, Adel Sanat Atölyesi'nde bayram şekeri tebrik kartı ve kuyumcuda keçeden bayram şekeri tasarımlı anahtarlık yapacak. Bayram boyunca her gün saat 13:30'da KidZania karakterlerinin de katılımı ile meydanda düzenlenecek sokak partisinde ise müzikli eğlence ve sokak oyunları gerçekleştirilirken, aynı zamanda 16:30'da tiyatroda karakterlerle tanışma ve bayramlaşma etkinliği düzenlenecek. 3 Mayıs günü saat 14:00'da ise Hipp-Biraderler Yapım sponsorluğunda doğaçlama çocuk tiyatrosu sahnelenecek. Çocukların bayram konulu bir gazete de hazırlayacağı etkinlikler aktivite alanlarındaki hediyelerle devam edecek. Çocuklar ülkesi, bayramın birinci günü 13.00-20.00, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.