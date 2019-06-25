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Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı olmanın ayrıcalığını yaşıyor

Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel’in öncülüğünde Kartal’da yaşayan çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimden, kültüre, teknolojiden, spora pek çok farklı alanda yoğun çalışmalarına devam ediyor.

Kartal Belediyesi, Başkan Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartal'da yaşayan çocuk ve gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla eğitimden, kültüre, teknolojiden, spora pek çok farklı alanda yoğun çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Kartallı çocukları, deniz sporlarıyla tanıştırma düşüncesi ile her yıl açılan Ücretsiz Yelken Yaz Okulu'nda 2019 sezonu için kayıtlar alınmaya başlandı. 8-11 yaş aralığındaki çocukların katılabileceği yelken kursu, 02 Temmuz 2019'da başlayacak.


Kartal Belediyesi ve Marina Dragos Yelken İhtisas Kulübü iş birliği ile başlatılan “Haydi Çocuklar Yelkene” projesi kapsamında, kayıtlar alınmaya başlandı. Yaz tatili boyunca, 3 dönem tekrarlanacak olan Ücretsiz Yelken Yaz Okulu ile çocuklar, 02 Temmuz - 06 Eylül 2019 tarihleri arasında alacakları derslerde yelken kullanmayı öğrenecek.


Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.kartal.bel.tr ve www.marinadragos.org sitelerini ziyaret edebilir.

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