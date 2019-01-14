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Çocuklara karne partisi

KidZania, 4-14 yaş grubundaki tüm çocuklar için karne partisi düzenliyor.


Çocuklar Ülkesi KidZania, 4-14 yaş grubundaki tüm çocukları karne partisine bekliyor. Yapılan duyuruya göre yarıyıl tatilinin ilk gününe denk gelen Dünya Patlamış Mısır Günü ise çocuklar için tatlı bir sürprize dönüşecek. 19 Ocak Cumartesi günü, patlamış mısır ikramıyla başlayan karne partisi, KidZania Hak Savunucuları'nın da katılımıyla müzik ve dans eşliğinde devam edecek. KidZania yarıyıl tatili boyunca her gün sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar açık olacak.

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