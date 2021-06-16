Çocuklara karne partisi

Tatilini İstanbul'da geçirecek olan çocuklar için KidZania, cuma ve cumartesi günleri sabah 10'dan akşam 19.00'a kadar açık olacak.

Eğitim-öğretim yılının sonuna gelinmesiyle çocuklara karne sevinci yaşatılacak. Yoğun bir okul programının ardından zihinlerini açmak isteyen minik misafirleri, Çocuklar Ülkesi KidZania'da yaz tatili bekliyor. Yapılan duyuruya göre çocukların eğlenerek öğrendikleri, kendi becerileri ve ilgi alanlarına göre 100'den fazla mesleği KidZania'da deneyimleyecekleri eğlence dolu bir yaz tatili 18-19 Haziran'da karne partisi ile başlıyor. Şehir meydanında 10-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek kutlamalara KidZania hak savunucuları da katılıyor.

Karne partisi geçirmek isteyen 4-14 yaş grubundaki tüm çocuklar beklenirken, cuma ve cumartesi günleri sabah saat 10.00'dan akşam 19.00'a kadar hizmet verileceği bilgisi verildi. .