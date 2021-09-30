Çocuklara meyve ve sebze alışkanlığı kazandırılacak

Meyve sebze yeme alışkanlarının kazandırılmasını amaçlayan ve bir Erasmus projesi olan ‘Süper Meyve Kahramanları' şenliği, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Şenlik, eğitici içeriği ve atölye çalışmaları ile eğlenceli anlara sahne oldu.

Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Erşahin, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu Müdürü Mehmet Aydemir'in yanı sıra, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve öğretmenlerin katıldığı şenlikte, karaoke oyunları, magnet yapımı, baskı ve boyama çalışmalarını içeren birçok atölye çalışması gerçekleştirildi.

Programda ‘Böbrek Dede ile sohbet ve kitap okuma' bölümünde yer alan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yaptığı konuşma ile öğrencilere ve eğitimcilere ‘destek verebileceğimiz her çalışmada yanınızda olmaktan mutluluk duyacağız' mesajı verdi.

Erk, “5 yaşındaki çocuğumuzdan başlayarak her yaşa uygun hazırlanmış, zengin içerikli eğitim projelerimiz ile ülkemizi baştanbaşa gezerek, özellikle kronik böbrek hastalığı konusunda toplum bilgilendiriyor, bilinç düzeyini arttırıyoruz. Yıllardır eğitimlerimizde çocuklarımızın beni sıklıkla görmesi sonucu ortaya çıkan 'Böbrek Dede' söylemini de fiiliyata geçirdik ve bugün atölye çalışmalarında da gerçekleştirdiğimiz üzere, Böbrek Dede'nin maceralarını önce kitaplaştırdık, ardından da animasyon haline getirdik. Kitaplarımızın çeşitli etkinlik ve organizasyonlarda çocuklara ulaşmasını sağlıyoruz. Ayrıca animasyon filmlerimiz de pek yakında sosyal medya kanallarımızda sizlerle buluşacak” dedi.

Erk, “Amacımız, genç nesilleri eğiterek 'Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur' sözünün gereğini yerine getirmek. Bugün sağlıklı ve başarılı çocuklar, yarın gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye'nin garantisidir. İşte bu nedenle ‘Okul Gıdası Logosu' uygulamasını yürekten destekliyoruz. Pratikte henüz aşılamamış birtakım sorunlar olsa dahi kısa zamanda gerek ilgili bakanlıkların, gerek sivil toplum kuruluşlarının, gerekse işletmecilerin mutabık kalarak bir orta yol, bir çözüm bulacaklarına inanıyor ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.