‘Çocuklara Özel Müzayede' yeniden düzenleniyor

Katılımcı çocukları sanatla tanıştırmanın yanı sıra çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilinci ve estetik bakış açısını erken yaşta pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen “Çocuklara Özel Müzayede” yeniden düzenlenerek 4-6 Mart tarihleri arasında Akmerkez etkinlik alanında çocuklarla buluşacak.

RC Müzayede iş birliği ile hayata geçirilen etkinlik kapsamında farklı ülkelerden 44 sanatçının 100 adet eseri minik sanatseverlerin bir kez daha ilgisine sunulacak. İstanbullu çocukların ilk müzayede deneyimini yaşayarak yoğun bir ilgiyle karşılaşan “Çocuklara Özel Müzayede” 4-6 Mart tarihlerinde yeniden çocuklarla buluşacak. Etkinlik boyunca eserlerin sergilenmesi devam ederken, 5-6 Mart tarihlerinde saat 15.00'da minik misafirler müzayede deneyimi yaşama ve sanat koleksiyonerliği ile tanışma imkânı bulacak.

7 yaş ve üzeri çocukların yanlarında ebeveynleriyle birlikte katılımına açık olacak “Çocuklara Özel Müzayede”de; Haluk Evitan, Cüneyt Süer, Behruz Kuul, Efgan Beyaz, Yavuz Bozkurt, Sergey Koval, Yüksel Baydar, Lukas, Hikmet Çetinkaya, Sergey Rybak, Hüseyin Macar, Vadım Polejaev, Neşe Evitan, Fatih Urunç, Oleg Poberezhnyi, Suna Özkalan, Cengiz Çapanoğlu, Orhan Gürel, Ağıt Uğur Uludağ, Vedat Örs, Aynur Ocak Gündoğan, Aslı Özen, Şenay Sönmez, Sender Petr, Alıgholı Mardani, Asuman Tepe, Müjgan Köse, Neşe Üçer, Hamid Alioglu, Victor Shevchenko, Emzar Mghebrıshvili, Bolotbek Mambetov, Mwamedi, Aleksander Uglov, Füsun Ürkün, Derya Yıldız, Numan Arslan, Giorgi Melikidze, Vladimir Trush, Eugeny Checkrigin, Shahnaz Aghayeva, David Sanaia, Valentin Rekunenko ve Gaffar Uzuner gibi sanatçılar eserleriyle müzayedede yer alacak.