Akmerkez, çocuklarda sanat koleksiyonerliği bilincini geliştirmek amacı ile düzenlediği Çocuklara Özel Resim Müzayedesi'nin üçüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Akmerkez, ‘Çocuklara Özel Resim Müzayedesi' etkinliğine üçüncü kez ev sahipliği yaparak çocukları sanatla buluşturmayı sürdürüyor. ‘Çocuklara Özel Resim Müzayedesi' bu kez 14-15 Mayıs tarihleri arasında AVM etkinlik alanında çocuklarla buluşacak. Yoğun ilgi gören etkinlik, çocukların sanata karşı sevgi ve ilgilerini arttırarak estetik bakış açılarının erken yaşta gelişmesine katkı sağlıyor.

Verilen bilgiye göre Efkan Beyaz, Hikmet Çetinkaya ve Suna Özkalan'ın da aralarında bulunduğu 48 farklı sanatçının 110 eseri, 13 Mayıs tarihinde küçük sanatseverlerin ilgisine sunulmaya başlanacak. 14-15 Mayıs, saat 16.00'da gerçekleşecek resim müzayedesinde ise minik misafirler müzayede deneyimi yaşama ve sanat koleksiyonerliği ile tanışma imkânı bulacak. Aynı zamanda müzayedeye katılan kişiler arasında çekiliş yapılarak kazanana bir eser hediye edilecek.

‘Çocuklara Özel Resim Müzayedesi' etkinliğine iletisim@sessizmuzayede.com'dan rezervasyon yaptırabileceği ve tamamen ücretsiz bir şekilde kayıt oluşturabileceği belirtildi.