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Çocuklara sokağa çıkma izni önce Fatih'te dezenfeksiyon çalışması

0-14 yaş arası çocuklara bugün saat 11.

00 ile 15.00 arasında sokağa çıkma izni verildi. Çocuklar sokağa çıkmadan önce Fatih belediyesi ekipleri ilçedeki tüm park ve bahçelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.


4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağı belirtilmiş ve sokağa çıkma izinlerinin ne zaman olacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda 0-14 yaş arası çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Fatih belediyesi sağlık işleri ekipleri ilçede bulunan bütün park, bahçe, oyun ve spor alanları ile bu alanlara yakın olan banklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Dezenfeksiyon için kullanılan dezenfektan malzemenin, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı ve mikroorganizmalara karşı geniş etki alanına sahip olduğu, uygulayıcılara ya da uygulama ortamını kullanacak insanlara ve hayvanlara hiçbir zararı bulunmadığı belirtildi.

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