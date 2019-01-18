Çocuklarda ağız ve diş sağlığına dair bilinmesi gerekenler

Bu konuda ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Edibe Egil, “Çocuklarda gece beslenmesi dişlerin çürümesine sebebiyet veriyor” dedi.

Çocukluk çağı çürükleri olarak adlandırılan okul öncesi çocuklarda ve bebeklerde görülen diş çürükleri, çocukların sosyal yaşamını ve davranışlarını tehdit ediyor. Önemsenmeyen süt dişlerindeki çürüklerin çocukların yaşam kalitesini düşürdüğünü belirten Beykent Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Edibe Egil, "Çocukların sosyal hayatlarına devam edebilmesi için dişlerin sağlıklı bir şekilde ağızda korunması gerekiyor” dedi.

“Çocuklarda gece beslenmesi dişlerin çürümesine sebebiyet veriyor”

Diş sağlığının ebeveynler tarafından göz ardı edildiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Edibe Egil, “Toplumumuzda süt dişleri nasıl olsa değişecek diye bir algı var. 6 yaş civarlarında bu dişler değişmeye başlıyor ancak değişen sadece ön taraftaki kesme işlemi gösteren dişlerdir. Arkada çiğnemeyi sağlayan dişler 12 ile 13 yaşına kadar çocukların ağzında duruyor. Bu nedenle çocukların sosyal hayatlarına devam edebilmesi için dişlerin sağlıklı bir şekilde ağızda korunması gerekiyor” dedi. Çocuğun ilk dişi çıktıktan sonra diş hekiminin ziyaret edilmesi gerektiğine vurgu yapan Egil, “Ailelere süt dişlerinin önemini anlatıyoruz. Bütün dişlerin 6 yaş civarında değiştiğinin değil de 12 - 13 yaşına kadar ağızda duran süt dişlerinin de olduğundan ve süt dişlerinin temizlenmesinin öneminden bahsediyoruz. Çocuğun ilk dişi ağzına geldikten sonra ebeveynlerin bir diş hekimine gidip çocuklarını kontrol ettirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Çocuklarda en çok, özellikle de Türk toplumunda ‘Erken çocukluk çağı çürüğü'nün görüldüğünü söyleyen Egil, “Bu multifaktöriyel dediğimiz bir çürük çeşidi. Birçok sebebi var ama temelde diyoruz ki; gece beslenmesi ve çürük yapıcı gıdalar soncu önde ki üst kesici dişlerde olan çürük tipi. Bu çürükler yüzünden çok küçük yaşlarda çocukların diş ağrıları başlıyor. Diş ağrıları gece uyutmamaya başlıyor ve daha sonra orada bir apse görülüyor. Sonrasında ise yüze vuran şişlik kadar gözle görülen hasarlarda verebiliyor. Önlem alınmadığı takdirde ise biz bu dişleri düşme yaşından çok daha önce çekmek zorunda kalıyoruz ve çocuk çiğneme fonksiyonları kaybediyor” dedi.

“Çocuklar dişlerini fırçaladıktan sonra gece beslenmesini kesmeleri gerekiyor”

Ailelerin çocuklarının diş sağlığını önemsemeleri gerektiğinin altını çizen Egil, “Temelde iki şeyden bahsediyoruz. Çocuklar küçük olduğu için ellerine diş fırçalarını alsalar da yeterince iyi temizleyemezler. Nasıl kendileri belli bir yaşa gelene kadar banyo yapamıyorlarsa dişlerini de fırçalayamıyorlar. Bu sebeple ailelere diyoruz ki mutlaka kaba motor becerileri gelişene kadar dişlerini siz fırçalayın. Çocuklar ellerine fırçayı aldıklarında sadece ön dişlerini fırçalıyorlar. Ancak bizim için arka dişler çok önemli. Mutlaka arka dişlerin temizliğinden emin olun. İkinci olarak da dikkat etmemiz gereken şey, beslenme tabi ki de. Çürük yapıcı gıdalar ile mümkün olduğunca geç tanıştırın. Çocuklar dişlerini fırçaladıktan sonra gece beslenmesini kesmeleri gerekiyor” diyerek sözlerini sonlandırdı.