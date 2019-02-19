İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çocuklarda diş çürüklerinin nedeni

Medicine Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr.

Öğr. Üyesi Kübra Cenkçi, çocukların dişlerinin çürüme sebepleri üzerine açıklama yaptı.



Öğr. Üyesi Kübra Cenkçi, çocukların dişlerinin çürüme sebepleri üzerine açıklama yaptı. Diş çürüklerinin en büyük nedeninin ağızda besin artıklarının kalması sonrası ağızda bulunan bakterilerce bunların fermente edilmesiyle oluşan asitin dişin mine tabakası zarar vermesi sonucunda olduğunu belirten Dr. Kübra Cenkçi, "Aslında mine tabakası doğada elmastan sonra en sert madde. Ama biz insanoğlu onu da tahrip ediyoruz. Bakteriler karbonhidratları fermente ettiğinden asit oluşuyor. Çocuğu besledikten sonra onun ağız hijyenini sağlamazsak dişler çürür. Ayrıca, o bakteriler çocuklara aile veya bakıcılarının tükürükleri ile geçiyor. Yani sen de çocuğa bakım veren kişiler de ağız hijyeninizi iyi yapın ki sizden de o bakteriler geçmesin" dedi.



Dr. Kübra Cenkçi, diş çürükleri açısından en riskli grupları şöyle sıraladı:


"Özel sağlık bakımına gerek olan çocuklar


Kötü beslenme alışkanlığı olan çocuklar


Bakıcı veya kardeşlerinde diş çürüğü olanlar


Yüksek şeker içeren besinleri fazla tüketenler


Prematüre veya düşük doğum ağırlıklı doğanlar


Diş minesinde ve diğer sert dokularında anormal yapı bozukluğu olanlar


Sistemik ve topikal flor ile korunmamış olanlar (içme suyunun florlu olması be florürlü diş macunu kullanılması, tabiki miktarı abartılmadan)"



Yapılması gerekenler


Bu gibi durumda yapılması gerekenleri Dr. Kübra Cenkçi, şöyle açıkladı:


"Bebeğin ilk dişi çıkar çıkmaz temizliğini günlük yapmal ve ihmal edilmemeli. (Yumuşak fırçalarla)


1-2 yaş arasında yine yumuşak fırçalarla bebeğin dişleri fırçalanmalı.


Ebeveynler, 2-6 yaş arasında bezelye büyüklüğünde macun ile çocuğun 2 kez dişlerini fırçalamasını sağlamalı, gerekirse yardım edilmeli.


6 yaşından sonra çocuk tek başına günde 2 kez diş fırçalama alışkanlığı kazanmış olmalı.


En önemlisi gereksizce şeker ve asitli gıda tüketmesini engellenmeli.


Çocuğun dişlerinde çürük ya da lekelenme görüldüğünde mutlaka doktora danışılmalı".

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.