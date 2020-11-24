''Çocuklarda geniz eti sorunu işitme kaybına neden olabilir''

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, ''Burun tıkanıklığı yaşayan çocuklara çoğunlukla alerji tanısı konulur. Oysa sorun geniz etidir. Şayet, geniz eti ve kulakta sıvı birikmesi doğru tanıyı almaz ve tedavi edilmezse işitme kaybına yol açabilir'' dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy, çocuklarda sık görülen geniz eti hastalığının tedavi edilmediğinde işitme kaybına neden olabileceği konusunda anne babaları uyardı. Çocuğun bilgisayar başında ya da ekran karşısındayken monitör ve televizyonun sesini yükseltmesinin problemin ilk belirtilerinden olduğunu aktaran Prof. Dr. Fevzi Sefa Dereköy,“Bu durumunda vakit kaybetmeden Kulak Burun Boğaz uzmanına muayene olmak ve doğru teşhisi almak çok önemlidir” dedi.

“Burun tıkanıklığını alerjiye bağlamayın”

Burun tıkanıklığını alerjiye bağlanmamasına vurgu yapan Prof. Dr. Dereköy, “Geniz eti (adenoid vejetasyon) ve kulakta sıvı birikmesi (serözotitismedia) çocukluk yaş grubunun sık görülen olgularıdır. Geniz eti, genellikle fastfood türü hazır gıda tüketen ve sigara dumanına maruz kalan çocuklarımızın problemidir. Uzun süreli burun tıkanıklığı problemi yaşayanlara çoğunlukla alerji tanısı konur ve bu yönde tedavi uygulanır. Halbuki esas neden alerji değil, geniz etidir. Geniz etinin burun tıkanıklığı yapmasının sonuçlarından biri de kulakta sıvı birikmesiyle başlayan ve işitme kaybıyla sonuçlanan serözotitismediadır. Uzun süreli geniz eti hastalığı yaşayanlarda çene yapısını ilgilendiren ortodontik problemler görülebilmektedir” şeklinde konuştu.

“Televizyonun sesini açıyorsa dikkat”

Pandemi sonrası çocukların normal eğitim öğretimine geçtiğinde sınıf öğretmenlerinin bu konulardaki tecrübeleriyle işitme kaybını erkenden fark edip aileyi uyarabileceğini açıklayan Prof. Dr. Dereköy, sözlerini şöyle tamamladı: “Koronavirüssürecindeki uzaktan eğitim dönemindebu vazife ailelere düşer. Çocuğumuzun TV ve bilgisayar sesini aşırı açması veya ekranları yakın takibi halinde mutlaka bir KBB hekimi ile görüşülmelidir”.