"Çocuklarda horlama; geniz eti ve bademcikte büyüme habercisi olabilir"

Dr. Hayati Kale, “Geniz eti büyümesi olan çocuklarda sürekli ağızdan solumaya bağlı olarak diş yapısı, çene yapısı bozuklukları ortaya çıkıyor. Burun nefesinin bozulması ağızda yaşayan yararlı bakterilerin (flora) ortamını bozarak dişlerde çürüme, ağız kokusu ortaya çıkarabilir“ dedi.

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hayati Kale, çocukluk çağında görülen nefes alma problemleri hakkında bilgi verdi. Dr. Hayati Kale, "Çocukluk çağındaki nefes alma problemlerinden olan horlama, geniz eti ve bademcik oldukça sık karşılaşılan ve aileleri tedirgin eden rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Kulak burun boğaz polikliniklerinde çocuğun sürekli ağızdan nefes aldığından veya horladığından dolayı gelen şikayetler kapsamında yapılan tetkiklerde, çocukların bir kısmında geniz eti ve bademcik büyümesi görülürken bir kısmında da basit horlama veya alerji semptomları görülüyor" dedi.

"Sürek ağızdan solunum almak çene yapısının bozulmasına neden olur"

Dr. Hayati Kale, geniz etinin burun arka kısmının ağıza açıldığı yerde bulunan ve bağışıklık sisteminin bir elemanı olarak görev yapan lenfoid bir doku olduğunu belirterek, “Geçirilen enfeksiyonlar veya yapısal sebeplerden dolayı büyüyerek hava yolu tıkayıcı hale gelebilmektedir. Insan vücudu uyku sırasında ve istirahat halinde burundan nefes almaya programlanmıştır. Bu rutinin geniz eti gibi tıkayıcı bir yapıyla bozulması bir çok problemi ortaya çıkarabilir. Örneğin geniz eti büyümesi olan çocuklarda sürekli ağızdan solumaya bağlı olarak diş yapısı, çene yapısı bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Burun nefesinin bozulması ağızda yaşayan yararlı bakterilerin (flora) ortamını bozarak dişlerde çürüme, ağız kokusu ortaya çıkarabilir. Hem ağız içi floranın bozulması hem de geniz etinin ürettiği akıntı sebebiyle tekrarlayan enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Geniz etinin enfeksiyon odağı haline gelerek kulak havalanmasını sağlayan östaki tüpünü etkilemesi sonucunda kulaklarda sıvı birikmesi ve sık kulak enfeksiyonu geçirme gibi problemler görülebilmektedir“ diye konuştu.

"Horlama, boğaz enfeksiyonu ve yüksek ateş gibi problemlere yol açabilir"

Bademciklerin ağız boşluğunun boğaz bölgesine açıldığı yerde bulunan iki adet lenfoid oluşum olduğunu dile getiren Dr. Hayati Kale, "Bademcikler geçirilen enfeksiyonlar veya vücudun doğuştan yatkınlığı sebebiyle büyüyerek bir çok probleme yol açabilir. Horlama, uykuda nefes durması gibi hava yolu problemleri yapabileceği gibi, sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu yüksek ateş gibi problemlere yol açabilir. Halk arasında 'beta mikrobu' olarak bilinen A grubu beta hemolitik streptokok bakterisi bademcik enfeksiyonlarına sebep olursa ilerleyen yaşlarda kalp romatizması, böbrek hastalıkları ile kendisini gösterebilir. Özellikle büyüme gelişme çağlarında geniz eti, bademcik problemi olan çocuklarda beslenme bozuklukları, büyüme gelişme geriliği, konuşma bozuklukları ortaya çıkabilmektedir. Bütün bu sonuçlar göz önüne alındığında çocuklardaki geniz eti, bademcik problemleri mutlaka tedavi veya takip gerektiren durumlardır. Uykuda horlama, açık uyuma; sık sık boğaz-kulak enfeksiyonu geçiren çocuklar mutlaka KBB bölümüne götürülerek muayene ettirilmelidir. Hastalığın şiddetine göre ilaç tedavisi veya ameliyat uygulanabilecek seçenekler arasındadır" ifadelerini kullandı.