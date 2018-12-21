Çocuklarda işitme kaybı ve horlama semineri

Kağıthane'de düzenlenen “Hasta Okulu Seminerleri” kapsamında “Çocuklarda İşitme Kaybı ve Horlama” konulu seminer düzenlendi.

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Derindere Hastanesi işbirliğinde düzenlenen “Hasta Okulu Seminerleri” kapsamında “Çocuklarda İşitme Kaybı ve Horlama” konulu seminer düzenlendi. Seminere Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mücahit Altınışık konuşmacı olarak katıldı. Çocuklarda meydana gelen işitme kaybında nasıl tanı konulur ve tedavisi nasıl yapılır noktasında bilgiler veren Altınışık, ayrıca çocuklarda sıklıkla meydana gelen horlama sonucunda uygulanacak olan tedavilerden de bahsetti. Op. Dr. Altınışık işitme kaybı ve horlama problemleri, cerrahi veya medikal uygulamalar ile tedavisi mümkün olduğuna değindi. Öte yandan kulak çöpünün kulağa zarar verdiğini ve kulağın kendi kendini temizleyebilen bir organ olduğunu dile getirdi.

“İşitme testi yapılarak erken teşhis konulabilir”

Bebeklerde meydana gelen işitme kaybı hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mücahit Altınışık, "Bebeklerde işitme kaybı sıklıkla hastaneden çıkmadan önce tarama programları yapılıyor. Eğer şüpheli bir durum varsa aileye bilgi verilip, bu konuda ileri testler yapılmaktadır. İleriki çocukluk döneminde çocuğun bakışlarında değişiklik, okul başarısında azalma veya seslenildiğinde size bakmaması halinde şüphelenebilirsiniz. Bu durumda en yakın sağlık merkezine giderek işitme testi yapılarak erken teşhis konulabilir. Bunun sonucunda da medikal, cerrahi veya herhangi bir tedavi gerekip gerekmediği konusunda bilgi alabilirsiniz” dedi.

"Geniz eti veya bademcik problemleriniz varsa cerrahi uygulamalar yapılabilir”

Çocuklarda sıklıkla meydana gelen horlama konusuna değinen Op. Dr. Altınışık, "Çocuklarda horlama sebepleri özellikle 2 yaşından sonra başlayan geniz eti veya bademcik gibi problemleriyle ortaya çıkar. Geniz etinin büyümesi, burun tıkanıklıkları, alerjiler, burun etlerinin büyümesi sonucunda burundan nefes alması zorlaşacaktır. Bunun sonucunda da size bu horlama olarak dönecektir. Horlama tedavisinde de sebebe yönelik bir tedavi; eğer bir alerjiyse ya da burun eti büyüklüğüyse bu durumda alerji tedavisi uygulamanız gerekiyor. Eğer ki bunlar değil de geniz eti veya bademcik problemleriniz varsa cerrahi uygulamalar veya medikal uygulamalar yapılabilir. Bunlar büyük oranda horlamaya çözüm olacaktır” şeklinde konuştu.

"Kulak kendini temizleyebilen bir organ”

Halk arasında yaygın olarak kullanılan kulak çöpünün kulağa zarar verdiğini dile getiren Op. Dr. Altınışık, “Kulak çöpü şu an çok popüler bir konu. Çok kullanılan ama biz kulak burun boğaz hekimlerinin önermediği bir konu. Çünkü kulak kendini temizleyebilen bir organ. Kendini temizleyebilen bir organı biz dışarıdan müdahale ile işini yapmasına engel oluyoruz. Bunun sonucunda da bize sürekli olarak kulak temizletme işlemi ile gelmek zorunda kalıyorlar. Kulağa dokunmayalım. Doğal olan bir yapılı bozmayalım. Bozduğumuz zaman yıkatmak zorunda kalıyorsunuz” ifadelerini kullandı.