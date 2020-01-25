"Çocuklarda obezite seviyesi yükseldi"

Yeliz Öz, çocuklarda obezite seviyesinin korkutucu şekilde yükseldiğini belirterek, "Alınan kalori ve harcanan enerji arasındaki fark çocuğun kilosunu etkiliyor. Günümüzde 3 çocuktan biri obeziteye meyilli." dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Yeliz Öz, günümüzde tüm dünyada hem erişkin hem de çocuklarda obezitenin hızla arttığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Öz "Çocuklarda obezitenin yaklaşık olarak yüzde 15 oranında görüldüğü ve her 3 çocuktan birinin de obeziteye meyilli olduğu ortaya çıktı. Çocuklarda obezite nedeni yüzde 95 oranda alınan enerji ile tüketilen enerji arasındaki uyumsuzluktur. Altta bulunan bir hastalık nedeniyle obezite gelişme oranı ise yüzde 5 civarında." dedi.

"Beden kitle indeksi hesaplanmalı"

Öz, Beden Kitle İndeksi (BKI) hesaplamanın tanı konusunda önemine değinerek, "BKI; kişinin kilosunun, metre cinsinden boyunun karesine bölünmesiyle elde edilir. Çıkan sonuç ile çocuğun yaşına göre daha önceden hesaplanmış olan standart sapma denen tablolara bakılarak karar verilir. Sonucun yüzde 97'nin veya +2SD'nin üzerinde kalması halinde obeziteden bahsedilir. Obezite sebebi olarak çoğunluk gruba giren çocuklarda tedavi beslenmenin düzenlenmesi ve hareketin arttırılması olarak söylenebilir. Cerrahi müdahalenin çocuklarda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.