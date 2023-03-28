Çocukları sopa ile döven servis şoförü adliyeye sevk edildi

Küçükçekmece'de bir ortaokul servisinde öğrencileri yerleri kirlettikleri gerekçesiyle sopayla döven servis şoförü, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun servisinde gerçekleşmişti. İddiaya göre serviste çocuklar yerlere çöp attı ve bunu gören servis şoförü sinirlenerek çocuklara bağırmaya başlamıştı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövmüştü. Yaşananların sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından harekete geçen Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.