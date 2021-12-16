Çocukların bağışıklık kalkanı ‘Morina Balık Yağı'

Dr. Oğuz Özyaral, korona virüsünün yanında kış mevsiminde sıklıkla maruz kalınan üst solunum yolu hastalıklarına karşı alınacak en önemli tedbirin çocukların bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak olduğunu belirtti.

Pandemi dönemi özellikle çocuklu aileler için oldukça zorlu bir hal almış durumda. Yeniden artan Covid-19 rakamları ve ortaya çıkan yeni varyantın hastalık rakamlarını ne kadar etkileyeceği belirsizliğini koruyor. Özellikle kış aylarına girerken çocukların bağışıklık sistemini desteklemenin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Özyaral: ‘Çocuklarda eksik etmememiz gereken besin öğeleri Omega-3, A ve D vitaminleri. Düzenli balık yağı kullanımının çocukların sağlıklı gelişimi için ne kadar önemli olduğu artık bilinen bir gerçek. Özellikle morina balığının karaciğerinden elde edilen Morina Balığı Karaciğer Yağı (Cod Liver Oil) formundaki sıvı balık yağlarında hem EPA DHA oranı yüksek hem de balıktan gelen doğal D ve A vitaminleri çocukların bağışıklık sistemi için kalkan görevi görüyor. Oslo Üniversitesi'nde 70 bin 000 katılımcıyla gerçekleştirilen bilimsel çalışma, düzenli Morina Balık Yağı kullanan kişilerin Covid-19 virüsüne karşı daha dirençli olduğunu ortaya koydu' dedi.

Omega-3'ün faydaları saymakla bitmiyor

Omega-3'ün sağlığa faydalarıyla ilgili bilgiler paylaşan Dr. Özyaral: ‘Omega-3'ün sağlığa faydalarıyla ilgili yayınlanmış yüzlerce bilimsel makale bulunuyor. Düzenli Omega-3 kullanımının organların sağlıklı çalışmasından, üst solunum yolu rahatsızlıklarının hafifletilmesine, stresin engellenmesinden, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine kadar vücudumuza sayısız faydası bulunuyor. Vücudumuzda üretilemediği için mutlaka dışarıdan almamız gereken Omega-3 yağ asitleri EPA ve DHA'yı düzenli olarak temin edebilmek için sıvı formda bulunan 'Morina Balığı Karaciğer Yağı'nın kullanımını öneriyorum. Özellikle çocuklarda bağışıklığı güçlendirmesinin yanında sağlıklı bir beyin ve göz gelişimi için de Omega-3'ü hayatınızdan eksik etmeyin' diye konuştu.